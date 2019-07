Unwetter im Norden: Straßen überflutet – Wasser bedrohte Gebäude

Das angekündigte Unwetter hat am Mittwochabend den Norden erreicht. In Flensburg wurden ganze Straßenzüge durch Starkregen überflutet, viele Straßen mussten wegen des hohe Wasserstands gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Nachmittag erklärte, kam es besonders am Hafen zu Problemen, dort reichte das Wasser bis an die Gebäude heran. Verletzte oder Unfälle gab es nach Angaben der Leitstelle aber nicht.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Norddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Mittwochabend und die Nacht auf Donnerstag starke Unwetter vorhergesagt. Besonders das Gebiet zwischen Kiel und Flensburg sei gefährdet, heißt es in einer amtlichen Warnung.