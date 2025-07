Unwetter bei Hamburg: Straßen überflutet – Menschen im Auto eingeschlossen

Bei einem schweren Unwetter sind am Dienstagabend in Seevetal im Landkreis Harburg zahlreiche Straßen überflutet worden. Zwei Menschen wurden in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Stundenlang regnete es in der Gemeinde ununterbrochen, besonders betroffen war der Ortsteil Meckelfeld. Laut Angaben vor Ort wurde die örtliche Bücherei knöcheltief überflutet.

Der Schulteich im Ortskern von Meckelfeld ist über seine Ufer getreten. Sperrmüll treibt durch die überfluteten Straßen, während zahlreiche Fahrzeuge bereits teilweise im Wasser stehen. Besonders dramatisch war die Lage für zwei Autofahrer, die in ihren Fahrzeugen eingeschlossen wurden und nicht mehr selbstständig herauskamen.

Feuerwehren aus dem gesamten Gemeindegebiet arbeiteten vor Ort. Die Einsatzkräfte bereiteten Sandsäcke vor, um weitere Schäden zu verhindern, und versuchten mit Pumpen, vollgelaufene Keller zu leeren. Anwohner berichteten von einer sich kontinuierlich verschlechternden Situation, da das Wasser in vielen Bereichen weiter ansteige.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau regelrecht hingerichtet: Nachbarskinder mussten alles mitansehen

Das Unwetter beschränkt sich nicht nur auf Seevetal. Das Regengebiet zog in einem schmalen Streifen über den nördlichen Landkreis Harburg hinweg und betraf auch die Gemeinden Rosengarten, Neu Wulmstorf und die Stadt Winsen. Besonders schwer soll es nach ersten Informationen die Gemeinde Rosengarten getroffen haben.

Die insgesamt rund 100 Einsätze im Landkreis Harburg liefen zum Teil bis zum frühen Mittwochmorgen. Menschen seien laut Feuerwehr nicht zu Schaden gekommen. (mit dpa)