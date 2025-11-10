mopo plus logo
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

  • Neumünster

Pärchen rammt Tanksäule, flüchtet – und bekommt dann kalte Füße

Fahrerflucht am Sonntagmorgen: Um 03:45 Uhr fuhr ein junger Fahrer eine Tanksäule in Neumünster um – und machte sich aus dem Staub. Die Tankstellenmitarbeiterin rief die Polizei, später stellten sich zwei Personen. Nun stellt sich raus: Sie waren vermutlich betrunken und eine von ihnen ohne Fahrerlaubnis.

Am frühen Sonntag beobachtete die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Wasbeker Straße, dass ein Auto eine Tanksäule umfuhr und floh. Sie rief die Polizei, die wenig später das abgestellte Tatauto fand. Die Staatsanwaltschaft Kiel ließ das Fahrzeug sicherstellen.

Neumünster: Mann fährt Tanksäule um – betrunken

Später stellten sich ein 22-Jähriger sowie eine 21-Jährige. Die Frau hat keinen Führerschein. Das Paar beichtete, für den Unfall verantwortlich zu sein, machte allerdings keine genauen Angaben zum Tathergang. Die Polizei vermutet, dass die jungen Autoinsassen betrunken waren. Weitere Ermittlungen laufen. (tb)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

