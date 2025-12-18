Autofahrer fährt Mädchen (11) an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

In Elmshorn ist am Montagnachmittag ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer fuhr danach einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 11-Jährige am 15. Dezember gegen 13.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Hamburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße hielt sie zunächst an der roten Ampel für Fußgänger und Radfahrer.

Unfall in Elmshorn: Mädchen angefahren

Als das Signal auf Grün sprang und das Mädchen losfuhr, kam von links ein weißer Pkw, der ihr Vorderrad touchierte. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Autofahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Berliner Straße fort. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 8030 zu melden. (mp)