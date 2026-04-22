Auto prallt gegen Baum und brennt aus – Fahrerin stirbt

Tödlicher Unfall im Kreis Mecklenburgische Seenplatte: Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenprall ihres Wagens mit einem Baum ums Leben gekommen.

Sie sei an einer Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gab die Polizei bekannt. Daraufhin fing das Auto Feuer.

Unfall im Norden: Frau stirbt nach Kollision mit Baum

Ein Zeuge des Unfalls konnte die junge Frau nach Polizeiangaben noch aus dem Wrack befreien, bevor die Flammen auf das gesamte Auto übergriffen. Doch die 22-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der Unfallwagen brannte vollständig aus.

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Neben Polizei, Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren auch 50 Feuerwehrleute bei dem Unfall an der L34 zwischen zwei Ortsteilen der Gemeinde Blankensee im Einsatz. (dpa/mp)