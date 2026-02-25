Unfall in Betonwerk im Norden: Arbeiter in Maschine eingeklemmt – tot

Tödlicher Unfall in Demmin: Ein 56-Jähriger ist in der Maschine einer Betonfabrik eingeklemmt worden. Polizei und Arbeitsschutz untersuchen den tragischen Unfall.

Bei einem schweren Arbeitsunfall in einer Betonfabrik in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Arbeiter am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Steinproduktion in einer Maschine eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte.

Trotz des Einsatzes von Rettungskräften und der Freiwilligen Feuerwehr Demmin kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar. Zuvor hatte die „Ostseewelle“ berichtet.

Das für Arbeitsunfälle zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern wurde eingeschaltet. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln zum genauen Hergang. Für Angehörige, Kollegen und beteiligte Einsatzkräfte wurden Notfallseelsorger bereitgestellt. (dpa)