Unfall im Norden: Robbe stirbt durch Kollision mit Auto

Tragischer Unfall im Landkreis Cuxhaven: Ein Autofahrer hat bei Schiffdorf eine Robbe überfahren. Das Tier starb.

Die Polizei vermutet, dass die Robbe durch die aktuell wegen des Tauwetters hohen Wasserstände über den Weser-Nebenfluss Geeste in den Straßenbereich gelangt sein könnte. Ein Autofahrer hatte das Tier am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße K60 bei Schiffdorf übersehen und angefahren.

Auto kollidiert mit Robbe bei Schiffdorf: Tier stirbt

Dabei wurde die Robbe so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der 26-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Auch an seinem Fahrzeug entstand kein Schaden. Er zeigte sich schockiert über den Unfall und hatte nach der Kollision selbst die Polizei alarmiert. Die Polizei verständigte die Seehundstation Norddeich, die das tote Tier abholte. Anschließend wurde die Robbe zur näheren Untersuchung ins Lebensmittel- und Veterinärinstitut (LAVES) nach Oldenburg gebracht.

Seehundexperte Tim Fetting aus Norddeich erklärte gegenüber dem NDR Niedersachsen, dass er einen solchen Unfall in seiner Dienstzeit während der vergangenen 25 Jahre nicht erlebt habe. Wahrscheinlich sei das Tier über die überfluteten Felder auf die Straße gerobbt. (mp)