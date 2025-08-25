Umgestürzter Baum legt Bahnstrecke lahm – Züge von und nach Hamburg fallen aus

Ein umgestürzter Baum sorgt am Montagmorgen für erhebliche Probleme im Bahnverkehr im Norden. Die Strecke zwischen Kiel und Neumünster ist derzeit komplett gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Davon sind auch Verbindungen von und nach Hamburg betroffen.

Sämtliche ICE-Züge zwischen Hamburg und Kiel fallen in beiden Richtungen aus. Damit entfallen auch die Halte in Hamburg-Dammtor, Neumünster und Kiel Hauptbahnhof, gibt die Deutsche Bahn bekannt.

Das Unternehmen empfiehlt den Reisenden folgende Ersatzverbindungen: Fahrgäste von und nach Hamburg-Dammtor sollen auf die S-Bahn umsteigen. Für Reisende von oder nach Neumünster wird die Nutzung der Regionalzüge zwischen Hamburg und Neumünster empfohlen. Wer von oder nach Kiel fahren möchte, sollte den Weg über Lübeck Hauptbahnhof wählen.

Die Beseitigung der Störung soll voraussichtlich im Laufe des Vormittags abgeschlossen sein. Bis dahin werden Reisende gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage auf bahn.de, im DB Navigator oder über die telefonische Reiseauskunft unter 030/2970 zu informieren. (mp)