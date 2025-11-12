17-Jähriger baut Mercedes um und fährt los – das geht mächtig schief

Aufsteigender Qualm, Leck am Auto, Motorschaden – eine Tuning-Aktion an einem Auto mit anschließender Testfahrt ging nach hinten los. Am Dienstagabend rief der 17-jährige Fahrer die Polizei und Feuerwehr. Nun laufen die Ermittlungen.

Polizei und Feuerwehr trafen am 11.11. gegen 17.20 Uhr am Unfallort in der Gemeinde Ahneby (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Einsatzkräfte fanden einen zwecks Tuning offensichtlich selbst umgebauten Mercedes vor, der nach einem Motorschaden qualmte und leckte.

Tuning-Versuch: Mercedes bekommt Motorschaden

Der 17-jährige Fahrer hatte selbst die Behörden informiert, da Kühlflüssigkeit frei ausgetreten war. Hilfsmäßig schleppte ein Traktor den selbstgetunten Mercedes ab. Der Teenager hatte den Wagen zuvor offenbar im Bereich Mohrkirch gefahren – bis der Motor den Geist aufgab.

Schnell stellte sich heraus: Der 17-Jährige hatte keinen Führerschein. Und sein Mercedes war nicht zugelassen, nicht versichert und wies zudem mehrere nicht genehmigte Tunings auf. Die Polizei Steinbergkirche leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Wagen wurde sichergestellt. (tb)