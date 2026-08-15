Traktor rollt in Wohnhaus – hoher Sachschaden

Ein ungesicherter Traktor ist in Krummhörn in ein Wohnhaus gerollt. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist enorm.

Ein Traktor ist in Ostfriesland in ein Wohnhaus gerollt. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei ein Schaden von 50.000 Euro entstanden.

Wie aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hervorgeht, hatte der 48 Jahre alte Traktorfahrer die Maschine am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf einem Betriebshof an der Hamswester Straße in Krummhörn (Landkreis Aurich) abgestellt.

Traktor rollt in Wohnhaus: War die Handbremse nicht gezogen?

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Problem: Dabei wurde das Fahrzeug nicht gegen ein Wegrollen gesichert. Möglicherweise war die Handbremse nicht angezogen worden. Folge: Der Trecker machte sich samt voll beladenem Anhänger selbstständig, rollte über die Straße und krachte in das gegenüberliegende Wohnhaus.

Verletzt wurde dabei niemand. Doch der Sachschaden ist hoch. Die Polizei schätzt die Summe auf gut 50.000 Euro. Das Gebäude ist unbewohnbar. (mp)