Tragischer Unfall im Norden: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein Auto fährt in Hannover gegen einen Baum. Die Folgen für die Insassen des Wagens sind tragisch.

Bei einem Unfall auf dem Westschnellweg in Hannover ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Eine 29-jährige Frau und ein 46 Jahre alter Mann hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beide kamen ins Krankenhaus, der Mann war nicht ansprechbar.

Der Wagen prallte im Stadtteil Stöcken aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, die drei Insassen wurden eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten liefen, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Der Schnellweg wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auch die Stadtbahn fuhr zunächst nicht. Weitere Fahrzeuge waren den Erkenntnissen zufolge nicht am Unfall beteiligt. (dpa/mp)