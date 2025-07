Traditionsevent im Norden: „Tatort“-Star mischt sich unter Schützen

Zum traditionellen Ausmarsch der Schützen ist die Innenstadt von Hannover voll. Auch ein „Tatort”-Filmteam um Schauspielerin Maria Furtwängler mischt sich unter die Menschen.

Vor zehntausenden Zuschauern ist der traditionelle Schützenausmarsch durch Hannover gezogen. Schützenvereine, Musikgruppen, Feuerwehren, historische Fahrzeuge und Kutschen fuhren und marschierten vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt bis zum Festplatz. Die Veranstalter zählten bei sonnigem Wetter rund 10 000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Bereits am Freitag wurde das 496. Schützenfest offiziell eröffnet.

Angeführt wurde der Zug unter anderem von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Auch der ehemalige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) marschierte mit. Bis zum 13. Juli erwarten die Veranstalter wieder hunderttausende Besucher in der Landeshauptstadt.

Die Schauspielerinnen Maria Furtwängler (r) und Luise von Stein bei „Tatort”-Dreharbeiten inmitten des realen Schützenausmarsches in Hannover. Julian Stratenschulte/dpa Die Schauspielerinnen Maria Furtwängler (r) und Luise von Stein bei „Tatort”-Dreharbeiten inmitten des realen Schützenausmarsches in Hannover.

In diesem Jahr gibt es demnach mehr als 20 Fahrgeschäfte und Attraktionen, drei Festzelte und etwa 50 Schießbuden und Spielgeschäfte. Rund 200 Schausteller und Schaustellerinnen arbeiten in den kommenden Tagen auf dem Schützenplatz. Am Mittwoch gibt es, wie auch schon in den vergangenen Jahren, auf viele Attraktionen einen Rabatt von bis zu 50 Prozent.

Schützenumzug dient als Filmkulisse

Inmitten des Umzugs fanden nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) die Dreharbeiten für einen neuen „Tatort” mit Maria Furtwängler (58) als Kommissarin Charlotte Lindholm statt. Der Sender und auch die Stadt Hannover bestätigten auf Anfrage, dass ein Filmteam mit der Schauspielerin bei dem Volksfest unterwegs war. Dabei drehte das Team mit Maria Furtwängler und Schauspiel-Kollegin Luise von Stein (26) in einer Menschenmenge vor dem Neuen Rathaus, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Der NDR hatte zuvor am Freitag mitgeteilt, dass die Folge mit dem Arbeitstitel „Schützenfest” bis Anfang August in Hannover und Hamburg produziert wird. Nach NDR-Angaben muss „Tatort”-Kommissarin Lindholm in ihrem neuen Fall zweigleisig ermitteln. Sie muss einen Mord aufklären und herausfinden, ob noch weitere Verbrechen drohen. Das Mordopfer hatte kurz vor seinem Tod einen rätselhaften Anruf bei der Polizei hinterlassen, der abrupt abbrach. Der neue Krimi soll voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein.

Wie eine NDR-Sprecherin mitteilte, war auch ein fiktiver Schützenverein des Filmteams am Umzug beteiligt. „Über die Rolle des Schützenvereins im Tatort geben wir aktuell noch keine Details preis, um die Handlung nicht vorwegzunehmen.” Die Dreharbeiten wurden in einem Parkhaus fortgesetzt. In den Drehpausen verfolgte Furtwängler den Aufmarsch der Schützen.

Im vergangenen Jahr haben rund 650.000 Menschen das Fest in Hannover besucht, 2023 waren es etwa 900.000. Das Schützenfest Hannover ist nach Angaben der Landeshauptstadt das weltweit größte seiner Art. (dpa)