Totalschäden! Mehrere Autos brennen bei Händler aus

In Rostock sind in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohändlers ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, aber alle Fahrzeuge sind Totalschäden.

Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Erich-Schlesinger-Straße in Rostock haben insgesamt fünf Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei teilte mit, dass die Pkws aus bisher ungeklärten Gründen in der Nacht zu Montag Feuer gefangen hatten.

Rostock: Fünf Autos brennen bei Händler komplett aus

Durch die Brände sei niemand verletzt worden, die brennenden Autos seien allerdings Totalschäden, hieß es. Drei weitere Fahrzeuge seien durch die Hitze beschädigt worden. Insgesamt werde der Schaden auf über 100.000 Euro geschätzt.

Erst am Samstag waren im Parkhaus der Südstadt-Klinik in Rostock vier Fahrzeuge angezündet worden. (dpa/mp)