Ein Mann ist vor St. Peter-Ording beim Baden in der Nordsee ertrunken.

Menschen genießen das Sommerwetter am Strand von St. Peter-Ording (Archivbild). picture alliance/dpa | Bodo Marks

Tragisches Ende eines unbeschwerten Sommertages: In St. Peter-Ording kam es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall.

Am Strandabschnitt in Bad war ein 63-jähriger Mann beim Baden ertrunken, wie die Polizei mitteilt. Die Leitstelle war gegen 12.30 Uhr alarmiert worden.

Zu den näheren Umständen des Badeunfalls konnte die Polizei am Nachmittag noch nichts mitteilen. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ursache ist noch ungeklärt. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)