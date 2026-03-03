Tödliche Schüsse im Norden: Vater und Tochter sterben – Polizei gibt Details bekannt

In Bramsche in der Nähe von Osnabrück ist ein Mann (86) tot aufgefunden worden, seine Tochter (62) starb kurz danach. Nun ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts.

„Wir gehen derzeit von einem Streit zwischen Vater und Tochter aus“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Alexander Retemeyer. Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen involviert sein könnten.

Bluttat in Bramsche: Der Vater besaß mehrere Schusswaffen legal

Nach einer Meldung über Schreie und mögliche Schüsse war am Montag ein Großaufgebot von Einsatzkräften in den Stadtteil Gartenstadt ausgerückt. Im Haus fanden die Kräfte den Mann tot auf und konnten die Frau auch nicht mehr retten. Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe.

Der Mann habe eine Waffenbesitzkarte und dürfe mehrere Schusswaffen legal besitzen, sagte Staatsanwalt Retemeyer am Tag nach der Tat. Die Leichen des Mannes und der Frau sollen in der Rechtsmedizin in Oldenburg obduziert werden. Retemeyer betonte, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf noch am Anfang stehen. (dpa/mp)