Traurige Bilanz: Tödliches Wochenende für Motorradfahrer im Norden

Raserei, Überholmanöver, fatale Kurven: Mindestens sechs Motorradfahrer verlieren am Pfingstwochenende in Niedersachsen ihr Leben.

Bei mehreren schweren Unfällen in Niedersachsen sind über das lange Pfingstwochenende mindestens sechs Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ursächlich dafür war in mehreren Fällen riskantes Fahrverhalten.

Auf der Bundesstraße 241 zwischen Lauenförde und Schönhagen wurde am Montagnachmittag ein 28 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus Bad Salzuflen in Richtung Lauenförde unterwegs. In einer Rechtskurve sei er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen.

28-jähriger Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer habe noch versucht auszuweichen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der Motorradfahrer starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Bereits am Samstag war auf der Kreisstraße 26 zwischen Grupenhagen und Posteholz ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war er Teil einer Gruppe von vier Motorrädern. Auf seinem Motorrad saß zudem eine 18 Jahre alte Beifahrerin.

19-Jähriger stirbt wegen überhöhter Geschwindigkeit

In einer Rechtskurve kam der junge Fahrer vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum – er starb noch an der Unfallstelle. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nach damaligen Erkenntnissen der Polizei nicht.

Auch im Heidekreis endete ein Motorradunfall tödlich. In Oerbke kam es am Montag nach Angaben der Polizei beim Abbiegen eines Autos zum Zusammenstoß mit einem Motorrad. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

56-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall

Schon am Sonntag war in Schwarme im Landkreis Diepholz ein 56 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben waren drei Motorradfahrer in Richtung Bremen unterwegs. Ein vorausfahrender 58-Jähriger musste demnach verkehrsbedingt bremsen. Der 56-Jährige konnte demnach nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Beide Fahrer stürzten, der 56-Jährige starb an der Unfallstelle. Die beiden anderen Motorradfahrer wurden leicht verletzt.

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Am Freitag starb zudem ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall nahe Braunschweig. Nach Angaben der Polizei war er beim Überholen mehrerer Autos auf einer Landstraße einem vor ihm fahrenden Wagen ausgewichen, der ebenfalls zum Überholen ausscherte. Der Motorradfahrer kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und starb an der Unfallstelle.

Am Pfingstmontag starb ein 49-jähriger Motorradfahrer im Harz. Der Mann war im Hellertal mit einem 20-jährigen Motorradfahrer frontal zusammengestoßen. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine 45-jährige Mitfahrerin und der 20-Jährige wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Drei Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt, ein weiterer schwer

Daneben gab es weitere schwere Motorradunfälle. In Bawinkel im Emsland wurden am Sonntag drei Motorradfahrer lebensgefährlich und ein weiterer schwer verletzt. In Buxtehude wurden bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 3 ein Rennradfahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt. (dpa/mp)