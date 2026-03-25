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Schweine in einem Metallkäfig.

Ein Bild, das keiner sehen soll: Schweine in einem Metallkäfig bei der CO2-Betäubung. Foto: Schlachthof-Prozess

  • Vechta

paidTodeskampf von Millionen Schweinen: Veterinäramt verklagt – so reagiert der Landkreis

Diese Klage hat es in sich: Der Landestierschutzverband Niedersachen geht juristisch gegen das Veterinäramt Vechta vor. Der Vorwurf: Die Behörde unterbindet nicht die brutale CO2-Betäubung von Schweinen im Schlachthof – „obwohl sie nachweislich erhebliche Leiden“ bei den Tieren verursacht, so der Vereinsvorsitzende Dieter Ruhnke. Am Mittwoch wurde die Klage beim Verwaltungsgericht Oldenburg eingereicht.



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