Autofahrer kennen das Phänomen: An Autobahntankstellen ist der Sprit meist teurer. Der ADAC hat sich die Unterschiede genauer angesehen. Wo lohnt sich die Abfahrt zum Tanken am meisten?

Es lohnt sich, zum Tanken von der Autobahn abzufahren. Das gilt nach Angaben des ADAC auch in Norddeutschland, allerdings mit deutlichen Unterschieden. In Hamburg lassen sich nach einer Untersuchung des Verkehrsclubs durchschnittlich 35 Cent je Liter Super E10 und 34 Cent je Liter Diesel sparen.

In Schleswig-Holstein fiel die Differenz demnach geringer aus, mit durchschnittlich 33 Cent je Liter Super E10 und 31 Cent je Liter Diesel. Für Mecklenburg-Vorpommern fällt die durchschnittliche Ersparnis laut ADAC deutlich geringer aus, mit 17 Cent je Liter Super E10 und 16 Cent je Liter Diesel.

In MV und Brandenburg sind die Differenzen am geringsten

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Zusammen mit Brandenburg (durchschnittlich 17 Cent Ersparnis je Liter Super und je Liter Diesel) ist MV demnach das Schlusslicht bei der möglichen Ersparnis. Dennoch lohne sich auch im Nordosten die Abfahrt, so der ADAC.

Bundesweit waren sowohl Super E10 als auch Diesel an Autobahntankstellen im Durchschnitt rund 33 Cent je Liter teurer als an Straßentankstellen. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet seien das 16,50 Euro, erklärte der ADAC. Die Erhebung zeige „ganz deutlich“, dass es sich lohne, „zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern“.

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Knapp ein Viertel fährt ungeachtet der Preise nicht ab

Am größten war die durchschnittliche Preisdifferenz laut ADAC in Rheinland-Pfalz mit 42 Cent je Liter Super E10 und 43 Cent je Liter Diesel.

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In einer aktuellen Umfrage des ADAC unter mehr als 1500 Autofahrern, die die Autobahn benutzen, sagte allerdings knapp ein Viertel der Befragten, dass sie nach Angaben des ADAC ungeachtet der Preisunterschiede nicht zum Tanken von der Autobahn abfahren. 63 Prozent sagten, sie würden dies tun – die allermeisten davon bereits bei Preisdifferenzen bis 20 Cent.

Der ADAC hat die Preise an Autobahntankstellen und normalen Straßentankstellen schon häufiger verglichen – bisher aber immer nur mit kleineren Stichproben. Nun gibt es erstmals Zahlen für alle 360 Autobahn-Tankstellen und die rund 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausgewertet wurden dabei die Preise im Zeitraum vom 6. bis 19. April – also ohne Tankrabatt, aber bereits mit 12-Uhr-Regel. Der Untersuchungszeitraum war zwar von starken Turbulenzen bei den Spritpreisen geprägt, am grundsätzlichen Ergebnis ändere das aber nichts, heißt es vom ADAC. (dpa)