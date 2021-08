Als SZS Queen bewerben und 500 Euro gewinnen!

Es ist wieder soweit: Im Stadtzentrum Schenefeld wird wieder die SZS Queen gewählt. Und jede:r ab 18 Jahren kann mitmachen. Zu gewinnen gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro für die Shops im Stadtzentrum Schenefeld. Also: Mitmachen!

„Natürlich werden wir auch in diesem Jahr die SZS Queen küren. Die Queen, der wir am Krönungstag (18. September) die Schärpe um die Schulter legen, bekommt nicht nur Ehre und Aufmerksamkeit, sondern auch noch einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro auf die königliche Hand.“ Das verspricht Mercan Songül Aksu, Center-Managerin des Stadtzentrum Schenefeld. „Und die Queen,“ so Mercan Songül Aksu, „muss nicht unbedingt eine Frau sein. Auch Männer dürfen mitmachen und haben die Chance, sich die Krone aufzusetzen.“ Einzige Voraussetzung: das Mindestalter von 18 Jahren.

SZS Queen werden ist ganz einfach

Wie kann man SZS Queen werden? Ganz einfach: Indem man sich entscheidet mitzumachen und sich die Bürde und Würde einer Queen zuzutrauen. Einfach bereit zu sein für eine Portion Spannung, Spaß und Bauchkribbeln. Die Bewerbungstüren sind ab sofort geöffnet! Und von denen gibt es eine ganze Menge. Interessent:innen können sich direkt im Stadtzentrum Schenefeld auf der Aktionsfläche auf dem Marktplatz, per WhatsApp an 0179/1068354, auf der Webseite www.szs.sh/queen, auf Facebook, Instagram oder unter www.bewirb-dich-lieber.de anmelden.

Aus allen Bewerbungen werden am 20. August live auf Instagram drei Teilnehmer*innen gezogen, die ins Queen-Rennen gehen. Beim Ziehen ist Center-Managerin Mercan Songül Aksu in prominenter Begleitung. Es ist Moderator Oliver Tienken, Model, Choreograph und Jury-Mitglied bei der Castingshow „Curvy Supermodel“ auf RTL II.

SZS Queen 2021: So läuft der Wettbewerb

Die Teilnehmer:innen bekommen drei Vorgaben: ein 200 Euro Einkaufs-Budget, ein Mode-Themen-Motto, nach dem sie ihr persönliches Outfit aussuchen und eine Zeitvorgabe. Center-Managerin Mercan Songül Aksu: “Die Kandidaten:innen haben eineinhalb Stunden Zeit, sich in den Geschäften des Stadtzentrum Schenefeld einzukleiden. In jedem Geschäft darf nur ein Teil gekauft werden.“ Ist Beratung erlaubt? „Ja,“ sagt die Center-Managerin, „jede:r darf eine Shopping-Begleitung mitnehmen. Und wir begleiten die Teilnehmer:innen mit dem Portemonnaie in der Hand… und sagen rechtzeitig Bescheid, wenn die 200 Euro verbraucht sind.“

Und das Themen-Motto? Ist natürlich wie in jedem Jahr noch geheim und wird erst verraten, wenn die drei Kandidaten:innen auf Shopping-Tour gehen.

Abstimmung wird wieder in den Sozialen Medien möglich sein

Die Jury bei der SZS Queen 2021 sind erneut all die Menschen, die mit ihren Likes auf den sozialen Medien abstimmen können. Denn auch in diesem Jahr kann das Publikum leider nicht vor Ort im Stadtzentrum Schenefeld entscheiden, weil die Pandemie immer noch Einschränkungen unter dem Kuppeldach notwendig macht.

Um das Rennen um die Krone zu übertragen, werden deshalb Kamerateams beim Einkleiden und Präsentieren dabei sein und Videos auf FB und Instagram verschicken. Mercan Songül Aksu: „So können die SZS Queen-Fans ganz genau sehen, für welchen persönlichen Look sich die Kandidaten:innen entschieden und was sie aus dem Budget von 200 Euro gemacht haben. Und die Frau oder der Mann mit den meisten Likes wird zur Queen gekürt und darf sich über den 500-Euro-Einkaufsgutschein freuen.“ Lächelnd fügt die Center-Managerin hinzu: „Und wir versprechen, dass es auch für die Zweit- und Drittplatzierten eine schöne Überraschung gibt.“

Die Devise lautet also wieder: Trau dich. Ob curvy oder skinny, alt oder jung, groß oder klein, Männlein oder Weiblein – nur 18 musst Du sein. Bewirb Dich für den Titel Stadtzentrum Queen 2021. Mach Dich glücklich!