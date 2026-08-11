Platte Reifen auf der Luxus-Insel: Aktivisten vom „Widerstandskollektiv" haben auf Sylt nach eigenen Angaben bei rund 50 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen – und höfliche Bekennerschreiben hinterlassen: „Bitte nehmen Sie es nicht persönlich". Hinter der nächtlichen Aktion stehen offenbar die Nachfolger der jungen Menschen, die sich einst aus Sorge um das Klima auf Straßen festgeklebt hatten.

Ärger für SUV-Fahrer: Viele müssen vor der Weiterfahrt erst mal wieder Luft in ihre platten Reifen bekommen: In der Nacht auf Dienstag, 11. August, wurden auf Sylt rund 50 teure Karossen lahmgelegt. Die Wagen von „Porsche, Mercedes, Audi, BMW und Co.“ seien „rollende Visitenkarten“, heißt es in dem Bekennerschreiben.

So lief die Reifen-Sabotage auf Sylt

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Die Aktivisten beschreiben ihr Vorgehen genau: Sie hätten rote Linsen in die Ventile der Reifen eingebracht, sodass die Luft entwich, ohne dass ein dauerhafter Schaden entstand, heißt es im Bekennerschreiben. Und weiter: „Vielleicht macht Sie diese Aktion im ersten Moment wütend. Bitte nehmen Sie sie dennoch nicht persönlich. Es geht nicht um Sie als Person, sondern um die Art von Fahrzeug und den damit verbundenen Autoverkehr.“

Es folgt eine Erklärung des „Widerstandskollektivs“, das sich als ein Nachfolgeprojekt der Letzten Generation versteht, aber im Gegensatz zu den „Klimaklebern“ keinen Druck mehr auf die Politik ausüben wolle, sondern „gerechten Klimaschutz selbst machen“ will.

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Sylt: Aktivisten wollen „zum Nachdenken“ anregen

„Sylt ist klein. Viele Ziele sind mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Bus oder der Bahn erreichbar“, heißt es in dem Schreiben, das die Klimaaktivisten an den plattgelegten Autos hinterlassen haben: „Was wir hinterfragen, ist die Vorstellung, dass Status und Komfort nur mit hochmotorisierten Premiumfahrzeugen und dem Einfliegen per Großairline möglich sind. Deshalb haben wir diese Fahrzeuge stillgelegt. Vielleicht ist das ärgerlich. Vielleicht regt es aber auch zum Nachdenken an, wie viel Auto man wirklich für einen Aufenthalt auf einer Insel braucht und welchen Preis andere Menschen und die Umwelt für diesen individuellen Luxus zahlen.“

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Sylt: Linke „Gerechtigkeitsinitiative“

Das Kollektiv versteht sich als linke Gerechtigkeitsinitiative und prangert neben den Umweltauswirkungen und den exorbitanten Ressourcenverbrauch der Reichen auch den Platz an, den die großen Fahrzeuge beanspruchen. Die autofreie Nordseeinsel Langeoog wird als beispielhaft gelobt: „Sylt könnte sich daran orientieren, statt den Autokult und den Flugtourismus weiter zu fördern.“

Platte Reifen: Straftat oder nicht?

Ob die platten Reifen eine strafbare Sachbeschädigung darstellen, hängt vom Einzelfall ab. So ist es juristisch etwas anderes, ob Reifen zerstochen werden, oder „nur" Ventile geöffnet werden. Außerdem kommt es darauf an, wie schnell die Fahrbereitschaft des Wagens – etwa an einer nahen Tankstelle – wiederhergestellt werden kann. Als „erheblich“ und damit mutmaßlich strafbar, wird eine Tat angesehen, wenn aus allen vier Reifen eines Autos die Luft abgelassen wird, denn: Damit wäre das Fahrzeug „erheblich in seinem Gebrauch beeinträchtigt".

Nachfolger der „Letzten Generation"

Weitere Protestformen, die die Aktivisten nennen: Parkplätze in Grünflächen umwandeln, Radwege auf Straßen malen, Konzernzentralen, Flughäfen und Baustellen besetzen. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die bei Straßenblockaden den Zorn der Autofahrer auf sich zogen, haben sich im Sommer 2025 offiziell aufgelöst und mehrere Nachfolgeorganisationen gegründet, unter anderem das „Widerstandskollektiv", das nun auf Sylt aktiv geworden ist.





Mehrere Aktivisten der „Letzten Generation", die sich festgeklebt hatten, wurden zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt, darunter eine Gruppe, die in den Sommerferien 2023 den Hamburger Flughafen blockiert hatten. Insgesamt wurden mehr als 2700 Straftaten registriert. Das Bundeskriminalamt prüfte sogar, ob eine extremistische Bewegung vorliege, fand dazu aber keine ausreichenden Belege.



