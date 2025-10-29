Sturmwarnungen im Norden: Diese Regionen sind betroffen

Stürmische Verhältnisse werden an der Nord- und Ostsee am Donnerstag erwartet. Der Deutsche Wetterdienst gibt für manchen Regionen amtliche Warnungen aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen am Donnerstag in norddeutschen Küstenregionen. An manchen Küsten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern könnten von morgens bis abends Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde auftreten, teilte der DWD auf seiner Website mit. In besonders exponierten Lagen können diese demnach auch Geschwindigkeiten um die 80 Kilometer pro Stunde erreichen.

Die Meteorologen empfehlen, etwa frei stehende Gartenmöbel und Abdeckungen zu sichern. Herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände könnten gefährlich werden. (dpa)