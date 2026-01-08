Sturmtief Elli: VW stoppt am Freitag Produktion in Emden

VW zieht einen geplanten Ruhetag vor: Wegen Sturm Elli stoppt das Werk Emden am Freitag die Bänder. Wie steht es um die anderen Standorte?

Beide Schichten würden in Emden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.

Sturmtief Elli hat Auswirkungen auf VW in Emden

An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion „nach jetzigem Stand“ normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel.

Das könnte Sie auch interessieren: Lebensmittel-Vorräte, alles absichern: Ostseeinsel bereitet sich auf Schneesturm vor

Grund für den Produktionsstopp seien die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut. (dpa/mp)