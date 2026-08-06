Heiter bis ungemütlich: Den Norden erwartet ein Mix aus Sonne, frischem Wind und Schauern. Auch Gewitter sind möglich.

Wind, stürmische Böen und einzelne Schauer: In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es zunächst ungemütlich. Doch schon am Samstag zeigt sich wieder die Sonne – bevor es am Sonntag krachen könnte.

Der Start ins Wochenende wird in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft. Bereits am Donnerstag ziehen nach den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage Wolken und einzelne Schauer von der Nordsee auf.

Zunächst bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch heiter. Die Temperaturen erreichen 20 Grad auf Sylt sowie bis zu 25 Grad in Hamburg und Lübeck.

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Start ins Wochenende wird turbulent: Stürmische Böen möglich

Dazu weht ein mäßiger Wind. An den Küsten ist er frisch bis stark, dort sind auch stürmische Böen möglich.

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In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt. Vereinzelt ziehen weitere Schauer durch. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad auf den Inseln und 13 Grad im Binnenland.

Der Wind schwächt sich ab. An den Küsten bleibt er jedoch frisch und böig.

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Start ins Wochenende wird turbulent: Freitag bleibt wechselhaft

Auch am Freitag dominieren Wolken. Vereinzelt fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 19 Grad auf den Inseln sowie bis zu 22 Grad in Hamburg und Ratzeburg.

Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht ziehen teilweise Wolken auf, überwiegend bleibt es aber trocken.

Auf den Inseln sinken die Temperaturen auf 15 Grad. Im Herzogtum Lauenburg werden nur noch kalte sechs Grad erwartet.

Start ins Wochenende wird turbulent – Samstag bringt die Sonne zurück

Am Samstag beruhigt sich das Wetter. Es bleibt heiter und trocken. In Hamburg steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad.

Auch der Sonntag beginnt freundlich. Am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf. Dann sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 24 und 29 Grad. (dpa/mp)