Feuchter Start in den Mittwoch mit Nebel und Gewittern. Bleibt es nass oder wie entwickelt sich die Lage im Laufe des Tages?

In Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen kommt es am Mittwoch teilweise zu Regen und Gewitter, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Nachmittag soll es dann bereits wieder auflockern.

In Hamburg und Schleswig Holstein wird der Start in den Mittwoch laut DWD von Regenschauern und einzelnen Gewittern begleitet, wobei die Temperaturen bis zur Mittagszeit bei 17 Grad bleiben sollen.Bis zum Abend soll der Regen dann nachlassen und örtlich können 20 Grad erreicht werden. In der Nacht auf Donnerstag ziehen laut DWD allerdings erneut Regenwolken ins Land.

An der Nordsee wird es stürmisch, dazu kommen Gewitter

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An den Küsten werde zudem vor starken Windböen gewarnt. Allerdings soll das Wetter zum Nachmittag auflockern und es können im südlichen Niedersachsen örtlich Höchsttemperaturen von 22 Grad erreicht werden.

Am Donnerstagnachmittag kommt es dann vor allem im Nordwesten Niedersachsens und in Bremen zu Gewittern, so der DWD. Zum Abend soll es erneut auflockern, und es können bis zu 24 Grad erreicht werden. (dpa/mp)