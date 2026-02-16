Blutiger Streit vor Imbiss: Ein Mann durch Schnitt am Hals verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Imbiss in Rostock wird ein Mann am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Rostock durch einen Schnitt am Hals verletzt worden. Beamte seien am späten Sonntagnachmittag zu dem Einsatz vor einem Imbiss im Schiffbauerring, Höhe Klenow Tor, gerufen worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Dort trafen sie den Verletzten an. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger konnte in der Nähe festgestellt werden. Er wies demnach eine oberflächliche Verletzung am Kopf auf.

Für die Suche nach der bislang unbekannt gebliebenen Tatwaffe, gegebenenfalls einem Messer, wurde ein Diensthund eingesetzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die konkreten Umstände der gefährlichen Körperverletzung werden derzeit ermittelt. (dpa/mp)