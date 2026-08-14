Der Motor eines Autos heult auf, ein Mann ruft, dann eskaliert ein Streit. Noch ist unklar, was genau in Wilhelmshaven passierte.

Auf einem Parkplatz kam es zu einem brutalen Angriff (Symbolbild) dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

Mit Schlägen und Tritten haben zwei junge Männer einen 32-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in Wilhelmshaven verletzt. Der Mann verlor vorübergehend das Bewusstsein und wurde medizinisch behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unklar.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 32-Jährige am späten Donnerstagabend einem Auto mit laut aufheulendem Motor hinterhergerufen. Daraufhin sprachen ihn zwei junge Männer an. Es kam zunächst zu einem Streit und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben einer Zeugin schlugen und traten die Männer auf den 32-Jährigen ein und flüchteten anschließend zu Fuß.

Der Mann war mit einer Frau und deren Tochter auf dem Parkplatz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern. (dpa/mp)