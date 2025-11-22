Steilküste an der Ostsee abgebrochen – Radfahrerin in die Tiefe gerissen

Schweres Unglück an der Ostsee: Am Samstag brach im Landkreis Rostock ein Teil der Steilküste ab und riss eine Radfahrerin mit sich.

Kurz vor 11 Uhr ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle des Landkreises ein. Eine Radfahrerin (48), die im Ostsee-Städtchen Nienhagen zu Besuch war und die Steilküste entlang fuhr, wurde von dem Abbruch überrascht und in die Tiefe gerissen. Die Frau fiel schätzungsweise rund sieben Meter in die Tiefe.

Unglück an Steilküste: Frau nach Sturz in die Tiefe gerettet

Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei eilten zum Unglücksort. Die Radfahrerin konnte stabilisiert und in den Rettungswagen gebracht werden. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung nach Bad Doberan ins Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Zufall oder Glätte? Zwei Unfälle binnen Minuten an derselben Stelle

Die Beamten sicherten mit Absperrband die Abbruchstelle an der Kante der Steilküste. Der Landkreis Rostock prüfe nun weitere Maßnahmen, um den Bereich zu schützen, hieß es. Schilder in Börgerende und Nienhagen weisen darauf hin, dass der Rad- und Wanderweg entlang der Steilküste derzeit „nicht passierbar“ ist.