Wer dieses Wochenende im Norden in den Urlaub fährt, sollte für die Autofahrt mehr Zeit einplanen – insbesondere wenn es über die A7 gehen soll.

Besonders rund um den Elbtunnel staut es sich an diesem Wochenende. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Bodo Marks

Der Reiseverkehr sorgt für Staus und stockenden Verkehr im Norden. Vor allem auf der Autobahn 7 in Richtung Flensburg sei der Verkehr aktuell sehr dicht, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Nachmittag.

Dort stocke der Verkehr in beide Richtungen zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Grenze zu Dänemark. Voraussichtlich bleibe der Verkehr auf der Strecke in den Norden bis zum frühen Abend zäh.

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Im Raum Hamburg verzögert sich der Verkehr laut einer Sprecherin der Verkehrsleitzentrale vor allem rund um den Elbtunnel. Nördlich und südlich des Tunnels staue sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Auch auf der A1 in Richtung Süden stocke der Verkehr vor dem Maschener Kreuz.

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In Richtung Osten gestaltet sich die Situation entspannter. In Mecklenburg-Vorpommern komme der Verkehr erst direkt vor der Grenze nach Polen zum Stocken, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Bundesweite Ferienzeit verursacht mehr Verkehr

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„Das erste August-Wochenende dürfte eines der staureichsten der Saison werden“, hatte der ADAC vorher mitgeteilt. Nach ADAC-Angaben würden vor allem die A1 Bremen-Hamburg-Fehmarn, die A7 Hannover-Hamburg-Flensburg, die A23 Hamburg-Heide und die A24 Hamburg-Schwerin-Berlin betroffen sein. Das Wochenende ist dieses Jahr das erste, in dem bundesweit alle Schulen Sommerferien haben. (dpa)