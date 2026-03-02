Stau nach Lkw-Unfall: Autobahn im Norden voll gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn im Landkreis Ludwigslust-Parchim, steht der Verkehr in beide Fahrtrichtungen.

Die A24 ist zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es auf der Autobahn am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.

Die Unfallaufnahme und Bergung dauere an, weshalb beide Fahrtrichtungen gesperrt seien. Laut ADAC staut es sich aktuell auf zwei Kilometern. Autofahrer müssen mindestens eine knappe Stunde mehr Fahrzeit einplanen. (mp)