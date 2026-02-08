Stadt bei Hamburg soll besondere Ampelmännchen bekommen: Den kennen wir doch!

Winnetou ist Häuptling aller Apachen und Held der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Wer wollte sich von ihm nicht über die Straße geleiten lassen? Möglicherweise bekommt Winnetou eine leuchtende Rolle.

Emden hat seine Otto-Waalkes-Ampel, in Bremen die Stadtmusikanten, in Mainz sind es Mainzelmännchen und in Hamburg Ernie und Bert. Eine Winnetou-Ampel in Bad Segeberg fehlt noch, könnte aber kommen. Die Fraktion der Wählergemeinschaft BBS hat einen entsprechenden Antrag in die Stadtvertretung eingebracht, wie Medien berichten.

Antrag am 24. Februar in der Stadtvertretung Bad Segeberg

Die Verwaltung solle beauftragt werden, die Umrüstung von Fußgängerampeln zu prüfen. Nach dem Vorbild anderer Städte könnten die Streuscheiben der Ampeln ausgetauscht werden. In Bad Segeberg soll dies dem Antrag zufolge die „Silhouette eines Native Americans / Winnetou“ sein.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Gleichzeitig solle die Stadtverwaltung Kontakt mit der Kalkberg GmbH aufnehmen, die die Karl-May-Spiele veranstaltet, um Urheberrechte zu klären und ein gemeinsames Design zu entwickeln. Zunächst befassen sich in der kommenden Woche mehrere Ausschüsse mit dem Thema. Für den 24. Februar ist eine Entscheidung in der Stadtvertretung vorgesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ekel-Cocktails und Insekten-Snacks: Olivia Jones holt das Dschungelcamp auf den Kiez

Die Wählergemeinschaft begründet ihren Vorstoß mit dem Ziel, die Marke Bad Segeberg zu stärken. Zu den Aufführungen der Karl-May-Spiele kamen im vergangenen Jahr mehr als 445.000 Zuschauer. Laut BBS ist das „nicht nur der wichtigste Wirtschaftsfaktor, sondern das kulturelle Herz unserer Stadt“. Ampelsignale, die dieses Alleinstellungsmerkmal aufgreifen, seien „eine sympathische, visuelle Verbindung zwischen der Stadt und dem

Freilichttheater am Kalkberg“. (dpa/mp)