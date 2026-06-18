Sprengsatz vor Haustür gezündet, Wagen in Brand gesteckt: Wer kennt diesen Mann?

Nach Explosion und Auto-Brand im Norden geht die Polizei jetzt einen neuen Schritt – und veröffentlicht Bilder eines Verdächtigen.

Mit diesen Bildern fahndet die Landespolizei Schleswig-Holstein nach dem Täter. Landespolizei Schleswig-Holstein

In Hoisdorf (Kreis Stormarn) haben zwei gefährliche Vorfälle für Aufsehen gesorgt. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach einem möglichen Täter.

Bereits am 20. April kam es gegen 2 Uhr nachts am Oetjendorfer Kirchenweg zu einer Explosion vor einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine unbekannte Person dort einen Sprengsatz abgelegt und gezündet. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden entstanden nicht.

Nissan Juke geht in Flammen auf

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Zwei Wochen später, am 4. Mai gegen 2.30 Uhr, brannte in unmittelbarer Nähe ein Nissan Juke. Zuvor war laut Zeugen ein Knall zu hören, anschließend fing der Wagen im Motorbereich Feuer.

Die Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus. Details zu den Hintergründen werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

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Nun fahndet die Polizei mit Bild- und Videomaterial nach einem Tatverdächtigen sowie nach einem Fahrzeug, das mit der ersten Tat in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04102/809-0 oder per E-Mail entgegen. (rei)