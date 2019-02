Versuchter Mord!: Attacke von der Brücke: Wer ist der Steinewerfer von der A215?

Kiel -

Was für ein lebensgefährlicher Irrsinn! In Kiel hat am vergangenen Wochenende offenbar ein Steinewerfer sein Unwesen getrieben. Von einer Autobahnbrücke flog ein unbekannter Gegenstand auf die A215. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes!



Was war passiert? Auf einer Autobahnzufahrt zur A215 flog am 17. Februar gegen 11.30 Uhr ein Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto. Ein 52-Jähriger sei mit einer Beifahrerin in Fahrtrichtung Neumünster gefahren, als er einen Einschlag auf dem Dach des Wagens gehört habe. Er hielt den Angaben zufolge sofort an und entdeckte einen Schaden auf dem Autodach.

Ein Zeuge berichtete, er habe den Gegenstand von der Brücke fallen sehen, konnte allerdings keine Personen erkennen.

Staatsanwaltschaft vermutet versuchten Mord

Die Kriminalpolizei Kiel und die Staatsanwaltschaft haben inzwischen die Ermittlungen übernommen. Der Vorwurf lautet versuchter Mord!

Polizisten suchten in der Nähe des Autobahnkreuzes Kiel-Mitte nach Spuren und einem Wurfgeschoss. dpa Foto:

Am Freitagvormittag untersuchten 20 Beamte den Bereich um den Tatort auf Spuren. Insgesamt 215 Gegenstände habe man dabei sichergestellt. Aus ermittlungstaktischen Gründen hält die Polizei die Art der Gegenstände vorerst geheim. Während der Ermittlungen war die A215 in Fahrtrichtung Neumünster nur einspurig befahrbar.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich auf einer der Brücken oder in deren Nähe aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen.