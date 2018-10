Familientragödie in Malente: Sohn (36) soll Mutter (†64) erstickt haben

Malente (Kreis Ostholstein) -

Ein Berliner soll seine eigene Mutter getötet haben. Nach einem Streit im gemeinsamen Ferienhaus soll der die 64-Jährige Frau so hart in den „Schwitzkasten“ genommen haben, dass sie starb. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach jetzigem Ermittlungsstand spielte sich das Drama folgendermaßen ab: Mutter und Sohn hatten im gemeinsamen Ferienhaus in Malente Urlaub gemacht. Nachdem es plötzlich zum Streit kam, nahm der Sohn seine Mutter in einen Unterarmwürgegriff genommen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem direkten Zusammenhang zwischen der körperlichen Attacke und dem Tod der Frau aus.

Nachdem gegen den Sohn ein Haftbefehl erlassen wurde, sei ein klares Geständnis in der bisherigen Vernehmung allerdings ausgeblieben. Der Mann habe aber zugegeben, körperlich auf seine Mutter eingewirkt zu haben und auch vom „Schwitzkasten“ gesprochen.

Der Sohn hatte nach dem Tod seiner Mutter zunächst nur einen Bestatter gerufen. Nachdem die Polizei dazukam, verdichteten sich die Zweifel über die Aussagen des Sohnes. Schließlich wurde das ganze Ferienhaus abgesperrt und von der Spurensicherung untersucht. Schließlich konnte der gewaltsame Tod der Frau festgestellt.

Motive für die Tat sind noch unklar. Offenbar habe es familiäre Probleme gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.