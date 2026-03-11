Sonntags wieder zu? Besondere Regel für Urlaubsorte steht auf der Kippe

Von Büsum bis Zinnowitz dürfen Geschäfte in vielen Urlaubsorten in Mecklenburg-Vorpommern wieder sonntags öffnen. Doch die Regelung steht juristisch auf der Kippe: Vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald wird eine Klage der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag verhandelt – mit möglichen Folgen auch für Schleswig-Holstein.

Die Bäderregelung in Schleswig-Holstein werde von Verdi nur geduldet – als Versuch, sagte der Fachbereichsleiter Handel bei Verdi Nord, Bert Stach. Es gibt sie seit 2013. Sie wurde bisher mehrfach verlängert, aktuell läuft sie bis zum 13. Dezember 2028. „Wir werden sie nicht noch einmal verlängern, wenn das Gericht in Greifswald uns folgt”, so Stach.

Verdi sieht den Sonntagsschutz in Gefahr, wenn an drei Viertel aller Sonntage im Jahr in zahlreichen Orten geöffnet werden darf. Die Sonntagsöffnung ist in beiden Bundesländern vom 15. März bis 31. Oktober und dann noch einmal über Weihnachten und Jahreswechsel vom 17. Dezember bis zum 8. Januar möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier gibts sogar Balkon-Stecklinge für Jedermann: Cannabis Club startet im Chilehaus

Die Regelung in MV ist seit dem vergangenen Jahr in Kraft. Sie soll den Händlern im Nordosten die gleichen Chancen wie im Nachbar-Bundesland einräumen, mit dem man um Feriengäste konkurriert. (dpa/mp)