Meteorologen haben gute Nachrichten: Sie erwarten in Norddeutschland gute Sicht und milde Temperaturen am Mittwochabend.

Eine partielle Sonnenfinsternis ist zwischen dichten Wolken am Himmel über der Region Hannover zu sehen. picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Gute Nachrichten von den Meteorologen: Zur Sonnenfinsternis am Mittwochabend werden keine dicken Wolken die Sicht auf die teils verdunkelte Sonne verdecken.

„Die Chancen, einen Blick auf die Sonne erhaschen zu können, sind in Norddeutschland sehr gut“, sagte David Menzel, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Ob Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen oder Niedersachsen: sowohl an den Küsten als auch im Landesinneren und auf dem Harz sorge der Hochdruckeinfluss für trockenes Wetter mit guter Sicht.

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„Es gibt ein paar hohe Schleierwolken, aber die dürften die Sicht auf die Sonne nicht bedecken. Selbst auf dem Harz wird man nicht im Nebel stehen.“ Wer das Naturphänomen im Freien beobachten will, braucht auch keine dicke Jacke. „Weil wir tagsüber deutlich über 20 Grad Celsius haben, wird es auch am Abend noch relativ mild sein“, sagte der DWD-Experte weiter.

In den fünf norddeutschen Bundesländern soll die partielle Finsternis von etwa 19.10 Uhr bis etwa 21 Uhr zu sehen sein. Die voraussichtlichen Starts und Enden weichen dabei nur um wenige Minuten voneinander ab. Das Maximum wird kurz nach 20 Uhr erreicht. In Hannover sollen etwa gegen 20.09 Uhr rund 86 Prozent der sichtbaren Sonnenfläche vom Mond bedeckt sein, wie die Volkssternwarte in Hannover informiert.

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Wer danach noch länger draußenbleiben und auch auf Sternschnuppen warten möchte: Es bleibt wolkenfrei, wird allerdings ein wenig kühler. (dpa/mp)