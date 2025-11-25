Sie wollten „Bundeswehr spielen“: Polizei nimmt drei Jungs Pistole und Beil ab

Mit Beil, Säge und Spielzeugwaffe zogen am Wochenende drei Jungs los und sorgten für den Einsatz gleich mehrerer Polizeistreifen.

Mit einer Spielzeugwaffe ausgerüstete Jungs haben in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) zum Einsatz mehrerer Streifenwagen geführt. Ein Notruf wegen einer Person in militärischer Kleidung und vermeintlich mit zwei Pistolen am Holster sorgte laut Polizei am Samstag für den Sucheinsatz.

Ausgestattet mit Beil, Säge und Pistole

Zwischen Petersdorf und Ribnitz-Damgarten trafen die Beamten demnach drei Jugendliche an, ausgerüstet mit einem Beil, einer Säge und einer Pistole – nach aktuellem Stand eine Spielzeugwaffe. Sie gaben laut Polizei an, auf dem Weg in ein Waldstück zu sein, um dort „Bundeswehr zu spielen“.

Anscheinswaffen im öffentlichen Raum verboten

Die Beamten stellten demnach zur Gefahrenabwehr die Säge, das Beil und die Spielzeugwaffe sicher. Wegen der Ähnlichkeit zu einer echten Schusswaffe habe der Verdacht bestanden, dass es sich rechtlich um eine sogenannte Anscheinswaffe handle.

Es werde wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sei gestellt worden. Die Polizei wies darauf hin, dass Anscheinswaffen im öffentlichen Raum verboten sind und immer wieder gefährliche Situationen auslösen können. (dpa/mp)