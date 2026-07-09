Immer wieder soll eine Unbekannte in Lübecks Innenstadt Portemonnaies gestohlen und anschließend mit den EC-Karten Geld abgehoben haben. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täterin.

Nach einer Serie von Diebstählen und anschließendem EC-Karten-Betrug fahndet die Lübecker Kriminalpolizei öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen die Verdächtige auf den veröffentlichten Überwachungsbildern erkennen.

Auslöser der Ermittlungen war ein Fall vom 8. April 2026. Eine 69-jährige Frau hatte zunächst in einer Bankfiliale Geld abgehoben und anschließend in der Lübecker Innenstadt eingekauft. Erst in einem Bekleidungsgeschäft bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus der Umhängetasche gestohlen worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatten Unbekannte bereits rund 200 Euro mit ihrer EC-Karte abgehoben.

Frau werden sieben Fälle zur Last gelegt

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Nach Angaben der Polizei soll dieselbe Frau bereits seit dem Frühjahr 2025 für mehrere ähnliche Taten verantwortlich sein. Insgesamt werden ihr sieben Fälle mit einem Schaden von rund 8000 Euro zugerechnet. Bei einer weiteren Tat wurden rund 1000 Euro erbeutet.

Auf den Überwachungsaufnahmen trägt die Verdächtige eine große Sonnenbrille, einen Mundschutz sowie ein Tuch über den Haaren. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte sie bislang nicht identifiziert werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lübeck unter der Telefonnummer 0451/1310 entgegen. (rei)