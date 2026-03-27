Sie erreicht eine Körperlänge von 41 bis 49 Zentimetern, eine Spannweite von 112 bis 124 Zentimetern und ähnelt – abgesehen von dem dunklen Ring an der Schnabelspitze – ganz stark unseren heimischen Möwenarten. Und doch verbreitete sich die Nachricht, dass in der Nähe von Hamburg eine Ringschnabelmöwe gesichtet wurde, unter Deutschlands Hobby-Ornithologen wie ein Lauffeuer. Denn diese Vogelart stammt aus Nordamerika und verirrt sich nach Mittel- und Nordeuropa nur äußerst selten.

Der Strand von Bassenfleth bei Stade ist deshalb aktuell unter Vogelfreunden so etwas wie der Nabel der Welt. Aus der ganzen Bundesrepublik, unter anderem aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, sind sie angereist. Ihr Ziel: durch ihre Ferngläser und Teleobjektive einmal einen Blick auf die Ringschnabelmöwe zu erhaschen.