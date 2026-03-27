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Vogel-Paparazzo

Vater und Sohn als Vogel-Paparazzo am Strand von Bassenfleth: Gemeinsam sind Néo Koslowski (14) und Papa Andreas (59) auf der „Jagd“ nach der Ringschnabelmöwe. Foto: Olaf Wunder

paidSeltene Möwe: Ansturm der Piepmatz-Paparazzi am Strand von Bassenfleth

Sie erreicht eine Körperlänge von 41 bis 49 Zentimetern, eine Spannweite von 112 bis 124 Zentimetern und ähnelt – abgesehen von dem dunklen Ring an der Schnabelspitze – ganz stark unseren heimischen Möwenarten. Und doch verbreitete sich die Nachricht, dass in der Nähe von Hamburg eine Ringschnabelmöwe gesichtet wurde, unter Deutschlands Hobby-Ornithologen wie ein Lauffeuer. Denn diese Vogelart stammt aus Nordamerika und verirrt sich nach Mittel- und Nordeuropa nur äußerst selten.

Der Strand von Bassenfleth bei Stade ist deshalb aktuell unter Vogelfreunden so etwas wie der Nabel der Welt. Aus der ganzen Bundesrepublik, unter anderem aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, sind sie angereist. Ihr Ziel: durch ihre Ferngläser und Teleobjektive einmal einen Blick auf die Ringschnabelmöwe zu erhaschen.

Die Ringschnabelmöwe ist etwas größer als unsere heimischen Möwenarten. Vor allem unterscheidet sie sich durch den Ring am Schnabel. In Deutschland ist die Art nur selten zu sehen – aktuell hält sich ein Exemplar am Strand von Bassenfleth im Alten Land auf. Néo Koslowski
Ringschnabelmöwe
Die Ringschnabelmöwe ist etwas größer als unsere heimischen Möwenarten. Vor allem unterscheidet sie sich durch den Ring am Schnabel. In Deutschland ist die Art nur selten zu sehen – aktuell hält sich ein Exemplar am Strand von Bassenfleth im Alten Land auf.

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