Ein junger Mann aus Elmshorn wird seit einer Woche vermisst. Zuletzt ist er auf dem Schlagermove gewesen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 21-Jährigen aus Elmshorn. privat/ hfr

Seit einer Woche wird der 21-jährige Jason N. aus Elmshorn vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem jungen Mann.

Jason N. soll nach Erkenntnissen der Polizei den Schlagermove in Hamburg besucht haben. Nach dem Wochenende wurde der junge Mann aus Elmshorn nicht mehr gesehen.

Zwar habe es bis Dienstag nach dem Schlagermove noch telefonischen Kontakt mit Angehörigen gegeben, doch auch dieser Kontakt brach ab.

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Jason soll nach dem Schlagermove in einem Hotel gewesen sein

Die Polizei hat Hinweise, dass der 21-Jährige sich bis zum 8. Juli um 11 Uhr in einem Hotel in der Hauptstraße in Rellingen aufgehalten haben könnte. Seitdem ist nichts mehr über seinen Aufenthalt bekannt. Daher hat die Polizei nun mit der Öffentlichkeitsfahndung begonnen.

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Jason soll 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er trägt kurze, dunkle Haare und zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen Dreitagebart. Welche Kleidung er trug, ist nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Wer Jason gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter der 04101/ 2020 an die Polizei wenden. (kla)