Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß von zwei Pkw

Auf der B76 bei Eutin hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Sechs Menschen wurden verletzt, als zwei Autos frontal ineinander krachten.

Nach Angaben der Polizei stießen aus bislang ungeklärter Ursache ein Volvo mit vier Insassen aus dem Kreis Ostholstein und ein Mercedes aus Kiel mit zwei Insassen frontal zusammen. Alle Beteiligten wurden verletzt, eine Person erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Betroffenen zu versorgen.

Frontalcrash an der Abfahrt Eutin

Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe der ersten Abfahrt Eutin aus Richtung Süsel. Der Volvo wurde in den Seitengraben geschleudert, der schwarze Mercedes prallte gegen eine Verkehrsinsel. Fünf Personen zogen sich leichte, eine Person schwere Verletzungen zu. Im betroffenen Abschnitt der B76 gilt ein Tempolimit von 70 km/h. „Wir mussten lediglich Betriebsstoffe aufnehmen“, sagte Eutins Wehrführer Jörg Böckenhauer. Die Feuerwehr zeigte sich erleichtert, dass niemand in den stark beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt war.

Rettungsdienst mit großem Kräfteaufgebot vor Ort

Sechs Rettungswagen und ein Notarzt wurden zur Unfallstelle alarmiert. Ebenso waren der Führungsdienst und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes Holstein im Einsatz. Nach der Sichtung stellte der Notarzt eine schwer verletzte Person fest, die übrigen fünf Verletzten wurden leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Kliniken.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach mehr als 50 Jahren: Warum das nächste Traditionsgeschäft in Hamburg dichtmacht

Der Verkehr aus Richtung Süsel wurde an der Ausfahrt der B76 abgeleitet, aus Richtung Plön kam es zu Stau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen; auch zur Schadenshöhe liegen bislang keine Informationen vor. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte an der Unfallstelle im Einsatz. (mp)