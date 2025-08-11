Sechs Verletzte bei Wohnmobil-Unfall auf der A1

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 wurden am Montagnachmittag im Landkreis Rotenburg (Wümme) sechs Personen verletzt.

Nach ersten Polizeiangaben kollidierte gegen 14.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen ein Volkswagen mit einem Wohnmobil.

Das Wohnmobil kippte durch den Aufprall um und blockierte alle drei Fahrstreifen der Autobahn. Durch den Unfall wurde das Wohnmobil zum Teil aufgerissen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf A1 und B75

Alle sechs Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Die Unfallstelle sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn 1 in Richtung Bremen voll. Der Rückstau erstreckte sich gegen 16 Uhr über zwölf Kilometer bis zur Anschlussstelle Elsdorf.

Auch auf der Ausweichstrecke der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Sottrum kam es in der Folge am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.