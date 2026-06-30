Im Norden

Sechs Tote in Stade: Neue Details zum Verdächtigen (45) und der Frau im Fluchtwagen

Auch am Dienstag war die Spurensicherung am Tatort im Einsatz. picture alliance/dpa | Jörn Hüneke

Westlich von Hamburg: In Stade wurden am Montag sechs Menschen erschossen und weitere verletzt. Alle Entwicklungen im Liveticker.