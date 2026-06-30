Am Montagmittag sind in der Dankersstraße in der Innenstadt von Stade vier Frauen und zwei Männer erschossen worden, bei den Toten handelt es sich um Mitarbeiter einer Mutter-Kind-Wohngruppe und des Jugendamts. Hintergrund der Tat soll ein Sorgerechtsstreit sein, ein 45-Jähriger wurde verhaftet. Noch immer stehen die Menschen in Stade unter Schock. Die aktuellen Entwicklungen vom Dienstag können Sie hier noch einmal nachlesen.