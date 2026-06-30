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Im Norden
Sechs Tote in Stade: Großer Andrang bei der Trauerandacht – Ministerpräsident spricht
Westlich von Hamburg: In Stade wurden am Montag sechs Menschen erschossen und weitere verletzt. Alle Entwicklungen im Liveticker.
Am Montagmittag sind in der Dankersstraße in der Innenstadt von Stade vier Frauen und zwei Männer erschossen worden, bei den Toten handelt es sich um Mitarbeiter einer Mutter-Kind-Wohngruppe und des Jugendamts. Hintergrund der Tat soll ein Sorgerechtsstreit sein, ein 45-Jähriger wurde verhaftet. Noch immer stehen die Menschen in Stade unter Schock. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im MOPO-Liveticker.