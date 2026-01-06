Trotz Verbots überholt: Frontalcrash auf Bundesstraße – fünf Schwerverletzte

Ein Autofahrer setzt trotz Verbots zum Überholen an. Es kommt zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Wagen im Gegenverkehr – mit schweren Folgen für alle fünf Unfallbeteiligten.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Greifswald sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger habe auf der Bundesstraße 109 trotz Überholverbots ein anderes Fahrzeug überholt und sei anschließend frontal mit dem Wagen eines 64-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.

In dem Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers befanden sich eine 23-jährige und eine 58-jährige Beifahrerin. Das entgegenkommende Auto war neben dem Fahrer noch von einer 37-jährigen Frau besetzt. Alle fünf Beteiligten wurden schwer verletzt und kamen mit einem Rettungshubschrauber sowie mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser.

Polizei leitet Ermittlungen gegen 26-Jährigen ein

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-jährigen Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw kracht gegen Baum – Fahrer reanimiert

Die Bundesstraße 109 war für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 51.000 Euro. (dpa)