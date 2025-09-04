Historisches Gebäude droht einzustürzen – Teil von Fußgängerzone gesperrt

Ein historisches Gebäude ist akut einsturzgefährdet: Im Schweriner Stadtzentrum ist ein Teil der viel genutzten Fußgängerzone an der Mecklenburgstraße gesperrt.

Der Lieferverkehr könne aufgrund der weiträumigen Absperrung des Bereichs nicht vorbeifahren und werde über die Schloßstraße umgeleitet, gab die Stadtverwaltung bekannt. Fußgänger und Radfahrer könnten demnach weiterhin die Stelle passieren. Die Sperrung soll laut Stadt bis voraussichtlich Ende September andauern.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Das denkmalgeschützte Gebäude – ein ehemaliges Kino – steht seit Jahren leer und ist hinter einer Bauplane verborgen. Die 1912 errichtete „Schauburg“ galt als eines der ältesten Kinos in Mecklenburg-Vorpommern, der Betrieb wurde den Angaben zufolge aber bereits 1995 aufgegeben. Laut der Stadt Schwerin stand das Kino danach fast 30 Jahre leer. Haus und Grundstück wechselten mehrfach den Besitzer.

Der jetzige Eigentümer des Gebäudes bereitet nun den Abriss vor, wie es weiter hieß. Die untere Denkmalschutzbehörde habe dem Abbruch des Denkmals aufgrund der akuten Einsturzgefahr zugestimmt. (dpa/mp)