Am Montagabend ist es im Kreis Schleswig-Flensburg zu einem schweren Unfall gekommen: Zwei Autos kollidierten frontal. Drei Personen wurden verletzt, eine davon tödlich.

In diesem Fahrzeug starb eine Frau: der zerstörte Chevrolet nach dem Unfall. Sebastian Iwersen

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B199 in Rabel bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend eine Frau gestorben. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei geriet die 58 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Chevrolet Matiz aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, wo ihr Auto mit dem Fahrzeug einer 36-Jährigen frontal zusammenstieß.

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Dabei wurde der Chevrolet so stark zusammengedrückt, dass die Fahrerin und ihr 37 Jahre alter Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden. Die 58-Jährige starb noch am Unfallort. Ihr Sohn wurde leicht verletzt.

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Auch die Fahrerin des VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben neben der B199 geschleudert und schwerbeschädigt wurde, wurde leicht verletzt.

Für den Rettungseinsatz wurde die B199 in Höhe Rabel voll gesperrt und der Verkehr durch den Ort umgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum späten Abend an, sodass die Straße erst gegen 22.30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. (mp/dpa)

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