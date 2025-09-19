Schwerer Verkehrsunfall im Norden: Wagen überschlägt sich – Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagabend in Steddorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) ein Mann ums Leben gekommen.

Laut Polizei- und Feuerwehrangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 124 zwischen Wangersen (Landkreis Stade) und Steddorf. Der Autofahrer war nach Angaben vor Ort mit seiner Familie unterwegs und kam in einer langen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrer außerhalb des Autos gefunden

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Telefonmast. Der Wagen überschlug sich daraufhin mehrfach auf einem angrenzenden Feld und blieb stark deformiert liegen. Ersthelfer fanden den Fahrer außerhalb des Fahrzeugs.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen, eine Frau, ein Kind und eine Jugendliche, erlitten schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach tödlichem Unfall: Wie gefährlich ist Hamburgs Verkehr für Kinder?

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Zur Unfallaufnahme sicherten die Beamten umfangreich Spuren. An dem Einsatz waren zahlreiche Rettungskräfte aus den Landkreisen Rotenburg und Stade beteiligt. Die Straße blieb für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.