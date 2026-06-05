Schwerer Unfall mit zwei Lastwagen – A7 weiter gesperrt

Stau-Chaos auf der A7: Nach einem schweren Verkehrsunfall geht seit Freitagmorgen in Richtung Hamburg nichts mehr.

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen ist die Autobahn 7 am Walsroder Dreieck in Fahrtrichtung Hamburg weiterhin voll gesperrt. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden nach derzeitigem Stand bis in die späten Abendstunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Westenholz abgeleitet, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Fahrzeuge stauen sich auf mehreren Kilometern. In Fahrtrichtung Hannover ist aktuell der linke Fahrstreifen gesperrt.

Reifenplatzer vermutlich Ursache für den Unfall

Nach bisherigen Erkenntnissen platzte am Freitagmorgen ein Reifen an einem Lastwagen, der 50 Jahre alte Fahrer stoppte auf dem Seitenstreifen. Ein nachfolgender 52 Jahre alter Sattelzugfahrer prallte mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Dabei durchschlugen die geladenen Rohre eine Wand des Containers und ragten danach auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn in Richtung Hannover.

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Der 50 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, der 52 Jahre alte Sattelzugfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. (dpa/mp)