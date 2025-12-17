Junges Paar kollidiert mit Bäumen: Frau in Lebensgefahr, Auto zerfetzt

Schwerer Unfall im Landkreis Osnabrück: Ein junges Paar ist bei der Kollision seines Fahrzeugs mit mehreren Straßenbäumen am Dienstagabend schwer verletzt worden. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen kam das Paar aus Bad Essen und befuhr gegen 22.15 Uhr die Landstraße in Richtung Melle. Am Steuer saß ein 20-jähriger Mann, neben ihm die 18-jährige Beifahrerin.

Auto bei Unfall zerfetzt – Beifahrerin in Lebensgefahr

Laut Polizei kam der Pkw in einer leichten Rechtskurve und zu Beginn einer anschließenden Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. An dieser Stelle sei eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt.

Wie schnell der Fahrer fuhr, ist noch unklar. Sein Auto kollidierte jedoch zunächst mit zwei Straßenbäumen. Anschließend schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kam links in einem Graben zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto fast vollständig zerfetzt.

Der 20-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Seine 18-jährige Beifahrerin zog sich nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mp)